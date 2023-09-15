رحّب عضو المكتب السياسي في حركة "انصار الله" اليمنية، بالوفد العماني الوسيط في صنعاء"، مشيرًا إلى أنّ "زيارة الوفد العماني الوسيط برفقة الوفد الوطني اليمني (التابع لأنصار الله) المعني بالتفاوض مع دول "العدوان" والمجتمع الدولي وهي مهمته الأساسية، تأتي في إطار الإستكمال للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل".
وأعلن أنّ "الوفد العماني الوسيط والوفد الوطني سيغادر صنعاء على متن طائرة عمانية إلى السعودية لإستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتين سابقة، وكذلك زيارة الوفد السعودي في شهر رمضان الماضي، والتي كانت زيارة معلنة والتفاؤل قائم ولازال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن".
وأوضح أنّه "تأتي زيارة الوفد الوطني والوسيط العماني إلى السعودية في هذا السياق، كما أن المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية على أولوياتها الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين اليمنيين في كل الجمهورية اليمنية وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في "أنصار الله" أعلن عن توجه وفد للحركة من صنعاء إلى السعودية برفقة وفد عماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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