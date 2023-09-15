شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية في "القرم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أوكرانيا أمس الخميس، إنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين، ودمرت نظامًا متطورًا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم المحتلة، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

تأتي الهجمات غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضرارًا جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات، في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على تطبيق تيليجرام، إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، ما ألحق بهما أضرارًا في هجوم صباحي.

السفينة سيرجي كوتوف

قال أندريه يوسوف المسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية "أصيبت السفينة سيرجي كوتوف"، وأعاد نشر مقطع مصور غير واضح سبق أن نشره وزير في الحكومة الأوكرانية على الإنترنت، وتظهر فيه على ما يبدو طائرات بحرية مسيرة وهي تهاجم سفينة في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على السفينة سيرجي كوتوف في بيان صباحي، لكنها قالت إنها صدت الهجوم الذي شاركت فيه 5 طائرات بحرية مسيرة، دون أن تذكر وقوع أضرار.

3 مهام رئيسية أوكرانية

قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن بلاده تركز على 3 مهام رئيسية تهدف إلى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم، التي تقع خلف خطوط القتال في جنوب أوكرانيا.

وأضاف أن كييف تستهدف أنظمة الدفاع الجوي لفتح الطريق لمزيد من الضربات على الجيش الروسي والبنية التحتية للمستودعات، وأنها تهاجم أيضًا الأمور اللوجستية المتعلقة بالنقل "لوقف الإمداد المستمر واسع النطاق بالموارد والاحتياطيات إلى منطقة الأعمال العدائية النشطة".

وكتب باللغة الإنجليزية: "يتعين علينا طرد فلول أسطول البحر الأسود الروسي من المياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم وخارجها".

إصابة سفينة إنزال روسية

تهاجم الطائرات المسيرة الروسية بانتظام البنية التحتية للمواني الأوكرانية على امتداد نهر الدانوب، وهو طريق تصدير بديل حيوي لمنتجة الحبوب الرئيسية. وتستخدم أسطولها في البحر الأسود لإطلاق الصواريخ على أهداف أوكرانية من بعيد.

واستخدمت البحرية الأوكرانية المحاصرة طائرات بحرية مسيرة للرد، فأصابت سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك أوائل الشهر الماضي وناقلة وقود روسية.