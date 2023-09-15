سلطات السعودية تستضيف وفداً من الحوثيين لمناقشة عملية السلام في اليمن

تستضيف السعودية وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أول زيارة علنية للحوثيين إلى السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية أنّ السعودية تستضيف "وفداً مفاوضاً يمثّل المكوّن اليمني الحوثي، وذلك بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حلّ سياسي ووقف شامل لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات الى الاستقرار".

بدورها اكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ الرياض "وجّهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكما اللقاءات والنقاشات".

وكان مسؤول في مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين قال في وقت سابق لوكالة فرانس إنّ طائرة عمانية نقلت "وفدا حوثيا يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين" من صنعاء إلى الرياض، فيما أفاد مسؤول حوثي بأنّ "مدة الزيارة خمسة أيام".