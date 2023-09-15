جميل السيد: الطبخة الخارجية لم تنضج بعد لإنتخاب رئيس

سأل النائب جميل السيد، في في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،:"الى اي نتيجة انتهت التحركات الفرنسية السعودية مع النواب حول إنتخاب الرئيس؟! "اذهبوا واتفقوا مع بعض وإنتخبوا رئيساً".

اضاف :"بالعربي: طالما الكُلّ يعرف مسبقاً ان لا أحد سيتفق مع احد في لبنان، وطالما الكُلّ يعرف مسبقاً انك اذا اردت تعقيد أي مشكلة فسلّمها الى اهل ال​سياسة​ عندنا، فمعناها ان الطبخة الخارجية لم تنضج بعد لإنتخاب رئيس".