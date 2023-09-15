جميل السيد: الطبخة الخارجية لم تنضج بعد لإنتخاب رئيس

سأل النائب جميل السيد، في في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي،:"الى اي نتيجة انتهت التحركات الفرنسية السعودية مع النواب حول إنتخاب الرئيس؟! "اذهبوا واتفقوا مع بعض وإنتخبوا رئيساً".
اضاف :"بالعربي: طالما الكُلّ يعرف مسبقاً ان لا أحد سيتفق مع احد في لبنان، وطالما الكُلّ يعرف مسبقاً انك اذا اردت تعقيد أي مشكلة فسلّمها الى اهل السياسة عندنا، فمعناها ان الطبخة الخارجية لم تنضج بعد لإنتخاب رئيس".
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