"النشرة": هدوء تام بمخيم عين الحلوة وخروقات محدودة اقتصرت على محور جبل الحليب - حطين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن "الهدوء التام يسود مخيم عين الحلوة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن بمساع من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء امس، ولم يخلو الأمر من خروقات محدودة اقتصرت على محور جبل الحليب – حطين وقد جرى معالجتها سريعا".

ويأتي اتفاق وقف اطلاق النار كخطوة أولى ضمن مسار متعدد الخطوات لمعالجة تداعيات الاشتباكات التي اندلعت بين حركة "فتح" وتجمع الشباب المسلم منذ 30 تموز الماضي في اعقاب جريمة اغتيال قائد الامن الوطني في منطقة صيدا اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وادت في جولتها الاخيرة التي اندلعت يوم الخميس الماضي إلى سقوط 9 قتلى واكثر من 37 جريحا توزعوا بين مستشفيات الهمشري (8 قتلى و14 جريحا)، الراعي (قتيل و5 جرحى) والنداء الانساني (18 جريحا).

وتتوقع مصادر فلسطينية ان "يستتبع وقف اطلاق النار بخطوة اخرى اليوم تتمثل بإخلاء مدارس وكالة الأونروا وتسليمها إلى الإدارة من أجل إجراء مسح أمني ثم تقييم لوجستي تمهيدا لعملية الترميم والصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد".

ومن المقرر ان يعقد في منزل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، اجتماع دعا اليه نوابا ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية، لاتخاذ الموقف المناسب من تداعيات الأحداث الخطيرة في عين الحلوة.