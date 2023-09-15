"النشرة": سقوط شجرة نخيل عند الكونيش البحري في صيدا ولا إصابات

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن سقوط شجرة نخيل عند الكونيش البحري للمدينة قبالة مسجد الزعتري، لم تؤد إلى وقوع اصابات وتعمل فرق بلدية صيدا على رفعها.

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