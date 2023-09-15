في صحف اليوم: رعد التقى فرنجية وأبلغه انه مرشح الحزب الوحيد

في خطوة لافتة زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في بنشعي. وعلمت "الجمهورية" انه نقل اليه رسالة مفادها: قبل اللقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون وبعده، وقبل الحوار مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وبعده، انت مرشحنا الوحيد.

كما علمت "الجمهورية" انّ رعد كان قد ابلغ الى قائد الجيش تقدير "حزب الله" لشخصه وللجيش، وقال له: "انت ع سلامتك. وبَدنا أفضل العلاقات مع الجيش، ولكننا نفصل بين الجيش والانتخابات. عندنا كما تعلم مرشح واضح اسمه سليمان فرنجية".