إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين

أعلن مسؤول باكستاني كبير لوكالة فرانس برس أنّ معبر تورخام الرئيسي بين باكستان وأفغانستان أعيد فتحه أمام المشاة والمركبات صباح اليوم بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلّح اندلع بين حرس حدود البلدين.

واكد نائب حاكم منطقة خيبر إرشاد خان محمد إنّ "عمليات تخليص الشاحنات جارية والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة".