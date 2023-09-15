إدانة 11 شرطياً مكسيكياً بقتل 17 مهاجراً على الحدود مع الولايات المتحدة

أعلنت السلطات المكسيكية أنّ 11 شرطياً أدينوا بقتل 17 مهاجراً من أميركا الوسطى بإطلاق النار عليهم ثم إحراقهم قرب الحدود مع الولايات المتحدة. واكدت النيابة العامة في ولاية تاماوليباس في بيان إنّ المدّعي العام "تمكّن من إدانة" 11 شرطياً بالقتل العمد، في حين أدين شرطي آخر بإساءة استخدام السلطة".

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