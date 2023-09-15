شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا بايدن الابن هل تؤثر على موقف والده في الانتخابات الرئاسية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت تقارير إعلامية أن تؤثر للمشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن على حملة إعادة انتخاب والده عام 2024.

وعلى الرغم من أن التحقيق ضد هانتر غير مرتبط بالرئيس نفسه، فإن الجمهوريين لطالما صوروا عائلة بايدن على أنها عائلة إجرامية، وهو ما يرفضه الرئيس والحزب الديمقراطي بشدة.

3 اتهامات

وجهت 3 اتهامات إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتهاك قوانين حيازة السلاح، إذ اتهم بإخفاء تعاطيه المخدرات في أثناء شراء سلاح في عام 2018، وسبق أن فشل اتفاق إقرار مزمع بالذنب مع مكتب المدعي العام بولاية ديلاوير الأمريكية.

ووفقًا للمحكمة، فقد وجهت 3 اتهامات إلى نجل الرئيس الأمريكي، وهي: تقديم بيان كاذب وقت الشراء، وتقديم بيان كاذب للتاجر، وحيازة سلاح على الرغم من تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني.

ويبلغ الحد الأقصى للعقوبة في حالة الإدانة السجن لمدة 10 سنوات، لكن مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير كان قد أفاد سابقًا بأنه غالبًا ما تصدر أحكام في مثل هذه الجرائم تقل كثيرًا عن الحد الأقصى للعقوبة.

إدمان تعاطي المخدرات

كان هانتر بايدن أعلن بنفسه في كتاب صدر عام 2021 أنه أدمن تعاطي المخدرات فترة طويلة، وكان تحت أنظار القضاء الأمريكي لبعض الوقت، وخضع للتحقيق لسنوات جزئيًا بسبب جرائم ضريبية.

وفي يونيو الماضي، نشر مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير في النهاية اتهامات رسمية ضد نجل الرئيس، ووجه القضاء أيضًا اتهامات لهانتر بعدم سداد ضريبة الدخل المستحقة في عامي 2017 و2018 في الوقت المحدد.

وفي ذلك الوقت، أعلن الادعاء في البداية التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع هانتر بايدن لتجنب المحاكمة في كلتا القضيتين، لكن ذلك لم يحدث.

وفي منتصف أغسطس الماضي، عين المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند محققًا خاصا في القضية، وبالتالي مُنح ديفيد فايس الذي كان يحقق بالفعل، صلاحيات إضافية، ومضى قدمًا في التحقيق ضد هانتر بايدن.