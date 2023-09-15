شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الزراعة بخطة 23/24 فى محافظات جنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وثيقة الخطة أهم المشروعات التنموية فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال عام 2023 / 2024.

وتضمنت قائمة المشروعات استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان واستكمال تحسين إنتاج التقاوي الحكومية بمحافظة سوهاج والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان واستكمال البرنامج الوطني لمكافحة التصحر بمحافظة أسوان واستكمال الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل وتأمين منظومة الدفاع المدني بقنا واستكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بسوهاج وإنشاء مزرعة جنوب مدينة الغردقة بوادي القويح لزراعة 110فدان لزراعة أشجار موالح، واستكمال أعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية بمحافظة أسوان واستكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتأهيل المصارف العامة، وإنشاء الأعمال الصناعية عليها بالأقصر.

وخصصت الحكومة خلال خطتها لعام 23/24 لمحافظات إقليم جنوب الصعيد استثمارات حكومية تقدر بـ 35.9 مليار جنيه لتنمية محافظات الاقليم "اسوان والبحر الاحمر وقنا وسوهاج والاقصر"، وتستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد(34.2%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%) ومحافظتي البحرالأحمر وقنا بنسبة (14,7%) و(11.4%) على التوالي

ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) من الاستثمارات يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي.

يذكر أن الحكومة خصصت استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/24، لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.