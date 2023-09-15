نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "الشرق الاوسط" طرح الموفد الفرنسي جان ايف لودريان فكرة الاسم الثالث مما يعني سقوط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، مؤكدا ان "الأمور ممتازة مع لودريان ونحن على الخط نفسه". وشدد بري على أن الحوار "ليس مطلبه وحده، بل مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة"، معلناً أنه سينتظر ما يحمله إليه لودريان بعد ختام جولته "ليبني على الشيء مقتضاه".

كانت هذه تفاصيل خبر بري نفى طرح لودريان فكرة الاسم الثالث: الحوار مطلب عربي ودولي ومسار وحيد للخروج من الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.