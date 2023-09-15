شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حميدتي: علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وسط استمرار الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الفائت، رأى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي” أن “ما حدث في 15 أبريل قطع الطريق على العملية السياسية”.

وقال حميدتي في تسجيل صوتي نشره على حسابه في منصة “إكس” الخميس: “نريد إنهاء الحرب بالسودان وتشكيل جيش مهني واحد”.

فيما أضاف أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان “يحاول انتحال صفة رئيس الدولة من بورتسودان”، وفق تعبيره.

كما تابع أن “محاولات البرهان ادعاء الشرعية الزائفة ستؤدي إلى تقسيم السودان”، مضيفاً: “علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان”.

“سنشرع بتكوين سلطة حقيقية”

وشدد: “إذا تم تشكيل حكومة في شرق السودان سنشرع بتكوين سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا”.

إلى ذلك أردف أن “الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم”، لافتاً إلى أن “الجيش يسيطر على شرق السودان وبعض مناطق الشمال”.

فيما مضى قائلاً: “نستطيع السيطرة على بورتسودان اليوم إذا أردنا”.