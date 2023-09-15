«الدعم السريع» بالسودان تلوّح بتشكيل سلطة بمناطق سيطرتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هدَّدت قوات الدعم السريع في السودان بإمكانية تشكيل سلطة بمناطق سيطرتها.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن القوات ستبدأ مشاورات لتشكيل سلطة مدنية في الخليج 365 الخاضعة لسيطرتها، إذا ما استمرت محاولات قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، «ادعاء شرعية زائفة».

وقال دقلو إن تشكيل البرهان حكومة يكون مقرها بورتسودان «يعني أننا نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد».