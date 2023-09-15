المغرب تعتمد برنامجاً لإعادة إيواء المتضررين من زلزال “إقليم الحوز”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت المغرب اعتماد برنامجاً عاجلاً لإعادة إيواء المتضررين من زلزال “إقليم الحوز” والأقاليم المجاورة، من خلال تخصيص مساعدات مالية للأسر والأشخاص الذين انهارت أو تضررت منازلهم بفعل الزلزال.

وقرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال اجتماع عمل ترؤسه مع الجهات المعنية اليوم، بإعادة إعمار الخليج 365 المتضررة، وإعادة إعمار وتأهيل 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم المتضررة، إضافة إلى تكفل الدولة الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.