أجواء حارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد في بيانها، أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتميل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود شبورة مائية، امتدادها على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.