زعيم كوريا الشمالية تفقد مصانع الطائرات الروسية في أقصى الشرق الروسي

ذكرت الحكومة الروسية أنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قام بزيارة تفقدية لمصانع الطائرات الروسية في مدينة كومسومولسك نا أمور، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

وبحسب بيان الحكومة الروسية، فقد رافق نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس منتوروف، جونغ أون، وعرضت له بشكل خاص ورشة التجميع النهائية لطائرات "سو -35" و"سوخوي سوبرجت 100.

وخلال الزيارة، شاهد زعيم كوريا الشمالية أيضًا عرضًا للطائرة الروسية متعددة الأغراض "سو - 35".

وبحسب الحكومة، يواصل كيم جونغ أون زيارته الرسمية إلى روسيا في مدينة كومسومولسك نا أمور. وفي نهاية البرنامج، قام زعيم كوريا الشمالية ونائب رئيس الوزراء الروسي بمشاهدة عرض للطائرة متعددة الأغراض "سو- 35".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل القطار الذي يُقل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في زيارته إلى روسيا، إلى محطة السكك الحديدية في مدينة كومسومولسك نا أمور، في إقليم خاباروفسك الروسي.