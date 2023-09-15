افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن قائد الجيش العماد جوزيف عون وصل الى مدينة زحلة حيث سيشارك في وضع حجر الاساس لثكنتين عسكريتين في سهل وضهور زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قائد الجيش وصل الى زحلة حيث سيضع حجر الاساس لثكنتين عسكريتين في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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