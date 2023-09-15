أمن الدولة نشرت لائحة بأنواع الدراجات وأرقامها بعد توقيفها عصابة سرقة في النبطيّة

عرضت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في النبطيّة لائحة بأنواع الدراجات الناريّة وأرقامها، وذلك بعد توقيفها عصابةً لسرقة الدرّاجات الناريّة الأسبوع المنصرم، وتعميممها للائحة المسروقات على المواطنين الذين تعرّضوا للسرقة.

وطلبت من أصحابها التواصل معها على الرقم 81019806، وإحضار الأوراق الثبوتيّة الرسميّة التي تثبت ملكيّتهم لها، والحضور إلى مديريّة أمن الدّولة في النبطيّة لاستلامها.