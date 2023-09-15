قاووق: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ليس فيها رابح إلاّ العدو الإسرائيلي

أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الى أن نوبة التحريض والصراخ والضجيج الأخيرة ضد المقاومة، سببها نجاح المقاومة في تحقيق انجازات ومعادلات استراتيجية تاريخية في البر والبحر والجو.

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة العباسية لفت قاووق إلى أن لبنان بات على طريق نادي الدول النفطية والغازية بمعادلة المقاومة، وأن سماء لبنان وأرضه اليوم باتت أكثر منعة من أي زمن بمعادلة المقاومة، ولذلك نحن نتفهم أن الحاسدين والمعادين منزعجون من انجازات المقاومة، وهذا لا يسيؤنا بل يفرحنا.

وأكد قاووق أننا في حزب الله وحركة أمل نضع أولوية وهي الاسراع بإنقاذ البلد ووقف الانهيار لتخفيف معاناة اللبنانيين الحياتية والاجتماعية، ولكن الطرف الآخر آخر همّه إنقاذ البلد، وأولويته جر البلد إلى الفتنة، معتبرا أن الآخرين واهمون أنهم يستطيعون تغيير المعادلات والتوازنات الداخلية من خلال التحريض لإيصال رئيس مواجهة وتحدٍ، فهم يريدون الانقلاب على إنجازات المقاومة وعلى عوامل قوة لبنان، ولكنهم يراهنون على سراب.

وشدد قاووق على أن الآخرين لهم الشعارات الفارغة، ولنا المعادلات الحاسمة والفاعلة، وشتان ما بين الشعارات والمعادلات، فالذي يصنع مستقبل لبنان القوي هو المعادلات وليس الشعارات، مؤكدا أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ليس فيها رابح إلاّ العدو الإسرائيلي، فكل الفصائل الفلسطينية خاسرة، ونحن في المقاومة نتألّم ونتأذى من استمرار هذه الاشتباكات التي تفرح قلب العدو.