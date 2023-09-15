أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الى أن "مرة جديدة يتأكد أن الرقابة عندما تمارس بشكل صحيح ومستقل تمنع الصفقات على حساب المال العام، وتسقط حجج بعض القضاة للتهرب من المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين".
وثمّن عدوان "قرار ديوان المحاسبة القاضي باسقاط مزايدة البريد بعدما أسقط تلزيمات أخرى مخالفة، وهو يعطي اللبنانيين الأمل بمستقبل مختلف عما نعيشه اليوم من فساد".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان ثمّن قرار اسقاط مزايدة البريد: يعطي اللبنانيين الأمل بمستقبل مختلف عما نعيشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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