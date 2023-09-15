عدوان ثمّن قرار اسقاط مزايدة البريد: يعطي اللبنانيين الأمل بمستقبل مختلف عما نعيشه

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الى أن "مرة جديدة يتأكد أن الرقابة عندما تمارس بشكل صحيح ومستقل تمنع الصفقات على حساب المال العام، وتسقط حجج بعض القضاة للتهرب من المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين".

وثمّن عدوان "قرار ديوان المحاسبة القاضي باسقاط مزايدة البريد بعدما أسقط تلزيمات أخرى مخالفة، وهو يعطي اللبنانيين الأمل بمستقبل مختلف عما نعيشه اليوم من فساد".