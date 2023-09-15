سرقة أسلاك كهربائية في بلدة الشرقية

سرق مجهولون أسلاكًا كهربائية تغذّي حي السيادية في بلدة الشرقية، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي، وقُدّرت مسافة الاسلاك المسروقة بأكثر من 300 متر.
وناشد الأهالي "مؤسسة كهرباء لبنان العمل السريع لاصلاح ما تمت سرقته واعادة التيار الكهربائي"، مطالبين "الأجهزة الأمنية بمعاقبة من يتورط بهذه السرقات، لانها ليست المرة الاولى التي تتم فيها سرقة الأسلاك في الحي".
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