أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أننا "وضعنا مع وزارة الزراعة خطة لمتابعة ومكافحة الحرائق وطريقة للرصد والانذار المبكر للحرائق"، موضحاً أن "الخطة تشمل كل المناطق والتغير المناخي بات يزيد من حدّة ووتيرة الحرائق والقناعة في لبنان تفيد بأن معظم الحرائق ناتجة عن الاهمال البشري".
ولفت ياسين، الى أن "الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل متطوعين وجمعيات بيئيّة الذين يرصدون الحريق ويرسلون صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب لمكافحته والانذار عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين أطلق خطة لمتابعة ومكافحة الحرائق: الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل المتطوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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