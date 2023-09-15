هل العاصفة «دانيال» بريئة؟.. السلطات الليبية تكشف مفاجأة بشأن درنة

الشارقة - اميمة ياسر -

لا تزال أصداء كارثة الفيضانات والسيول في مدينة درنة الليبية مستمرة، مع تحميل العاصفة "دانيال" المسئولية عن المأساة.

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات في شرق ليبيا أن "انهيار سدين في جنوب درنة هو ما أدى إلى اجتياح الفيضان لشوارع المدينة."

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، فقد صرح المتحدث باسم الجيش الليبي في شرق البلاد، أحمد المسماري، بأن المياه المتدفقة جرفت أحياء بأكملها وقذفتها في البحر في النهاية.

ونقل الموقع عن والد أحد المصريين العاملين في ليبيا، يدعى محمد شعراوي، قوله إن "معظم سكان مدينة درنة لم يستجيبوا لتحذيرات العاصفة دانيال".

وأكد شعراوي أن سكان المدينة استهانوا بالأمر، بينما أعلنت السلطات أن الأمطار والسيول في مناطق أخرى من البلاد كانت أقوى منها في درنة، إلا أن انهيار السدين هو ما سبب الكارثة التي خلفت وراءها آلاف القتلى والمفقودين.

وأشار إلى أنه عمل في ترميم السدين أثناء عمله في ليبيا عام 2002، مؤكدًا أن السدين حجزا كمية هائلة من مياه الأمطار التي شكلت ضغطًا كبيرا على السدين قبل انفجارها وحدوث الفيضانات التي اجتاحت المدينة.