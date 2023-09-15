شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية شاركت في بيع أسلحة لتايوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين (أ ف ب)

فرضت بكين، الجمعة، عقوبات على الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان، لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن «لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس/ آب، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان».

وأشارت المتحدثة إلى أن الصين قررت بالتالي «فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين».