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الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية شاركت في بيع أسلحة لتايوان

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين (أ ف ب)
فرضت بكين، الجمعة، عقوبات على الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان، لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن «لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس/ آب، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان».
وأشارت المتحدثة إلى أن الصين قررت بالتالي «فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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