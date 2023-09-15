أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انه"بعد الرصد والمتابعة، أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش)، يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة".
وأكدت المديرية، أنه "تمّ توقيفهم ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقفت 5 سوريين يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.