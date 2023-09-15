أمن الدولة أوقفت 5 سوريين يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، انه"بعد الرصد والمتابعة، أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش)، يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة".

وأكدت المديرية، أنه "تمّ توقيفهم ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".