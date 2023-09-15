اتحاد نقابات المخابز والافران: القطاع تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتلاعب يجري خارج الافران

ذكر اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، أنّ "لقمة الخبز ليست سلعة سياسية يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون، تارة ضد وزير وطورا ضد الافران واتهامهم بابشع الاتهامات".

وأعلن الاتحاد أنّ "قطاع الافران يمر بأزمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون، وليست المشكلة عند اصحاب الافران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة" .

وأشار إلى أنّ "قطاع الافران يعمل تحت رعاية واشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي هي تحدد سعر ووزن ربطة الخبز، واللجنة الامنية التي تشرف على توزيع الطحين على الافران، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة والقوى الامنية، حيث لا يُمكن لأي صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر، فالتلاعب يجري خارج الافران ولا علاقة لنا بها".

وشدد الاتحاد على أنّه "يدعو جميع السياسيين الى عدم تناول هذا القطاع إلا بالايجابية لانه من القطاعات الغذائية التموينية الاساسية التي يركن اليها، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء".