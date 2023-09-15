الطقس غدا صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، مع تشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة معتدلة.
السبت: صاف الى قليل الغيوم ، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، يتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات.
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