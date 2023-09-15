الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية

لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى "أننا في ظلمات بعضها فوق بعض، ومنها ظلمات الفوضى الفكرية والثقافية والسياسية التي يعيشها لبنان، التي تُشكّل الأرضية المناسبة للفساد، وهي فوضى موجّهة وليست بريئة يسمونها فوضى خلاّقة يزرع فيها بذور فسادهم".

وخطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس، أوضح أنّ الخروج من الظلمات "يجب أن يتحقّق بالأمس قبل اليوم فيُستجاب لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيدًا لانتظام الحياة الدستورية وللخروج بأسرع وقت من الازمة الحاليّة حتى لا تتشعّب الأزمات كما يحصل الآن في مخيم عين الحلوة، فإن الفوضى السياسية هي احد اسباب انفلات الأمن".

وأعرب الخطيب مجددًا عن الاستنكار "لما يحدث من اقتتال في مخيم عين الحلوة التي تضر بالقضية الفلسطينية وتضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة العدو والتأييد اللبناني لقضيتهم، ونأمل أن يكون الالتزام بالاتفاق الذي أُنجز بين المتقاتلين بتدخل مشكور من رئيس مجلس النواب نبيه بري التزامًا نهائيًا حفاظًا على القضية الفلسطينية وضنًّا بدماء أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني وابناء الجنوب وصيدا، الذين لا يستحقون تعريضهم وابناءهم ومصالحهم كما الفلسطينيين للخطر".