دعموش: ناك من يعمل بايحاءات خارجية لأخذ البلد نحو المواجهة بدل الحوار

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، على ان "مسؤولية الدولة ‏والمؤسسات والمرجعيات الدينية والنخب الثقافية والفكرية التصدي لدعاة الشذوذ ومحاولاتهم ‏الخبيثة لتشريعه وجعله امرا طبيعيا، وإخفات تلك الأصوات النشاذ التي تهدد القيم الاخلاقية ‏والانسانية في المجتمع اللبناني التي يتمسك بها المسلمون والمسيحيون وكل اتباع الديانات ‏السماوية".‏

ولفت دعموش، خلال خطبة الجمعة، الى ان "بلدنا بحاجة الى كل ابناءه، ومسؤولية الدولة تثبيت ‏الشباب في وطنهم من خلال تأمين فرص عمل لائقة للعاطلين، وتحسين رواتب الموظفين ‏والاساتذه والمعلمين، والحرص على تأمين كل الإمكانات اللازمة لانتظام التعليم في المدارس ‏الرسمية والجامعة اللبنانية".

وأشار الى أن "حزب الله استطاع من خلال الجهد الذي بذله خلال ‏مناقشة موازنة 2024 في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تثبيت بعض الإمكانات والموازنات ‏للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية للحؤول دون انهيار العام الدراسي".‏ ‏‎ ‎

ورأى دعموش، ان "هناك من يعمل بايحاءات خارجية لأخذ البلد نحو المواجهة بدل الحوار، ‏ويريد رئيسا يكون وقودا لإشعال الفتنة التي يخطط لها أعداء لبنان الذين يريدون ان يحققوا ‏بالفتنة الداخلية ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب،‎ ‎‏ لكن هؤلاء لن يصلوا الى اهدافهم مهما علا ‏صراخهم لاننا مصممون على ايصال رئيس يحمي البلد من الفتنة ويحافظ على السلم الاهلي ‏ويحبط اهداف الاعداء". ‏

واعتبر ان "مسار الانفراج الرئاسي يبدأ بالحوار وليس بالعناد والتصلب في المواقف، والتأخير في ‏اعتماد هذا المسار يعني المزيد من التعقيد والتأزم والفراغ.‏

وأمل ان "توصل الى نتيجة طيبة، فنحن من دعاة الحوار وجاهزون للتوافق على رئيس وطني ‏يحفظ وحدة اللبنانيين وسيادة البلد وحقوقه وثرواته بالمعادلات وليس بالشعارات".