أشار المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر قال تامر رمضان، الى أنه "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي".
وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال، خلال مؤتمر صحافي، عن "إعطاء حصيلة بعدد القتلى" مؤكدا أنها "لن تكون نهائية او دقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.