الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا

أشار المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر قال تامر رمضان، الى أنه "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي".

وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال، خلال مؤتمر صحافي، عن "إعطاء حصيلة بعدد القتلى" مؤكدا أنها "لن تكون نهائية او دقيقة".