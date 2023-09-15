شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم جونغ أون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو(أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة، أنه لم يتم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا منذ الثلاثاء.

وقال بيسكوف للصحفيين: «لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقرراً».

فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية إلى اكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، إلى «كومسومولسك-نا-أمور» في أقصى الشرق الروسي لزيارة مصنع للطيران مواصلاً زيارته لروسيا.

وكان كيم قد زار روسيا الثلاثاء، في أول زيارة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد، وعقد الأربعاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمّة في قاعدة فوستوتشني الفضائية تخلّلتها زيارة للموقع ومحادثات رسمية استمرّت أكثر من ساعتين وتمحورت خصوصاً على تعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على الصعيد العسكري.

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء أنّ «كيم جونغ أون وصل بالقطار إلى محطة كومسومولسك-نا-أموري للسكك الحديد» حيث كان في استقباله خصوصاً حاكم منطقة خابروفسك ميخائيل ديغتياريف على ما أوضحت وكالة إنترفاكس.

وتوجه الزعيم الكوري الشمالي بعد ذلك إلى مصنع يوري غاغارين لصناعات الطيران التابع للشركة المصنعة لطائرات سوخوي، حيث تنتج الطائرات القتالية «سو-25» و «سو-57»، على ما أضافت «تاس».