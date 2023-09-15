شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى مصنع طائرات روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى بلدة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى شرق روسيا اليوم الجمعة وتوجه مباشرة إلى مصنع ضخم ينتج طائرات حربية ومعدات أخرى.

واستقبل كيم الحاكم الإقليمي ومسؤولين آخرين على سجادة حمراء في محطة السكك الحديدية بالبلدة، ثم نقلوه إلى المصنع بحسب وكالة تاس للأنباء.

زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى شرق روسيا

ينتج المصنع أحدث الطائرات الروسية المقاتلة، ومن بينها طائرات سوخوي سو-35 وسو-57، كما ينتج طائرات مدنية.

وكتب الحاكم الإقليمي ميخائيل ديجتياريف، أن كيم تفقد منشآت تنتج قطع غيار للطائرات العسكرية.

الطائرات الروسية العسكرية

بالإضافة إلى الطائرة المدنية سوبرجيت-100، التي تهدف روسيا إلى إنتاجها بدون مكونات مستوردة.

كما شاهد كيم رحلة تجريبية للطائرة سو-35.

وذكر ديجتياريف "حارب آباؤنا وأجدادنا معا ضد النزعة العسكرية اليابانية، ودعمت بلادنا كوريا الشمالية في معركتها ضد طموحات الولايات المتحدة الاستعمارية في الخمسينيات، واليوم نقف معا في وجه ضغوط الغرب".