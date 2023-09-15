تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، جرى خلاله البحث في نتيجة المحادثات واللقاءات التي عقدها لودريان في بيروت على مدى ثلاثة أيام.
وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد تم التأكيد المشترك خلال الاتصال أنّ نتائج المحادثات ايجابية بقرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي ولودريان أكّدا هاتفيًا أنّ نتائج المحادثات في بيروت "إيجابية بقرب انتخاب الرئيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.