العبسي انهى زيارة راعوية الى المانيا التقى خلالها مسؤولين

انهى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي زيارة راعوية إلى ألمانيا،‏وكانت له محطة في المقر الرئيسي لجمعية "عون الكنيسة المتألمة" وعقد مع مسؤوليها جلسات حوار حيث عرض العبسي لوضع الكنيسة في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان وسوريا ومتطلبات العمل ‏الرعوي والشبابي في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها هذان البلدان . ‎

كما شارك في اجتماعات ‏اخوية فرسان القبر المقدس واشرف على انتخاب رئيس جديد لها ووضع خطط عمل ‏للسنة المقبلة. كما قدم العبسي شرحاً لوضع الكنائس في الشرق الأوسط اليوم .

وفي ختام الزيارة التقى العبسي والوفد المرافق المطران دومينيك ماير‎ ‎ المدبر لشؤون الكنائس الشرقية الكاثوليكية ‏في مجلس الأساقفة الألماني والمدبر الرسولي لابرشية بادربورن الأب ميكائيل بريديك والدكتور لوقا شريبر مدير مجلس الأساقفة الألماني ‏حيث شكر للكنيسة الألمانية اهتمامها و مساعدتها لأبناء الكنيسة الملكية ‏المهاجرين على تنظيم أوضاعهم الرعوية وناقش معهم مستقبل الرعية في ألمانيا ‏وأمكانية تأمين كنائس رعوية وقاعات حيث أمكن ذلك.