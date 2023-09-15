العثور على جثث 5 أفراد من عائلة واحدة بينهم الأب المشتبه بارتكابه جريمة جنسية في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية، أنّ تم العثور على جثة رجل في الستينات من عمره، يشتبه في ارتكابه جريمة جنسية، وجثث أفراد أسرته الأربعة في منزلهم في بلدة يونغام جنوب غربي البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن المسؤولين، فقد تم العثور على جثث الأشخاص الخمسة، وقد عُرف المشتبه به باسم عائلته "كيم"، وزوجته في الخمسينات من عمرها وثلاثة أبناء في العشرينات من العمر.

وتم العثور على الجثث التي تنزف بشدة في غرفتين منفصلتين، وكان المنزل مغلقًا من الداخل، وفقا للمسؤولين الكوريين الجنوبيين. ولم يتم العثور على أي علامة على التعدي على ممتلكات الغير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقي القبض على "كيم" لارتكابه جريمة جنسية ضد امرأة في بلدة أخرى، وكان من المقرر أن يحضر للاستجواب. ولم يستجب لطلب الحضور قبل يومين.