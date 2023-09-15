شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا مستعدة للقاء مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن موسكو تتوقع زيارة من مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وإنه مستعد للقائه.

وذكر لافروف في تصريحات بثها التلفزيون «تتواصل الآن جهود الفاتيكان، الذي سيأتي مبعوثه مرة أخرى. نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع».

وزار مبعوث الفاتيكان ماتيو زوبي، الصين هذا الأسبوع، في إطار مسعى دبلوماسي لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا. ولم يذكر لافروف الموعد المتوقع لوصوله إلى روسيا.