بالصور- مصطافون يمرحون وسط زبد البحر على شواطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد مئات المصطافين من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقضى المصطافون خاصة الأطفال والشباب أوقاتهم على شاطئ بورسعيد ما بين اللهو واللعب مع "زبد البحر" المنتشر بطول الشاطئ، والسباحة وركوب "البيتش باجي" والخيول، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، بينما يقضي آخرون أوقاتهم بالجلوس أمام البحر والتقاط الصور التذكارية.

وكان دكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل في بورسعيد، قد أكد على أن زبد البحر ظاهرة طبيعية تحدث في البحر والمحيطات والبحر، وهي باختصار :"البحر بينظف ويغسل نفسه" والزبد عبارة عن المواد العضوية الناتجة من تحلل النباتات والأسماك بعد موتها وهذه المواد تكون مادة عضوية ثقيلة ملوثة للبحر، والبحر مع الأمواج يتخلص من هذه العوائق في صورة الزبد.

وشدد على أنها ظاهرة صحية وميزة من الله تعالى أن المياه تنظف نفسها بنفسها والبحر بيغسل نفسه، مضيفًا:"هذه ظاهرة كويسة ومفيدة من الطحالب والنباتات تموت بتطلع على الشط بهذا الشكل ويتم نظافة الشوائب والتخلص منها".