بريطانيا تصنف مجموعة فاجنر الروسية "منظمة إرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صنّفت بريطانيا رسميا، اليوم الجمعة، مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة منظمة إرهابية، وذلك بعد إعلانها عن التحرك في الأسبوع الماضي، ما يجرّم الانضمام إلى فاجنر أو تأييدها.

وسيسمح الحظر، بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان قبل عدة أيام، إن فاجنر كانت "عنيفة ومدمرة، وأداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين"، مضيفة أن نشاطها في أوكرانيا وإفريقيا يشكل "تهديدا للأمن العالمي".

وأضافت برافرمان: "أنشطة فاجنر المستمرة التي تزعزع الاستقرار لا تفضي إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية. إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة".

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.

وفي يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.

ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاجنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاجنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب عديد من قادته الرئيسيين.