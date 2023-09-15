عثمان عرض مع سفير قطر الاوضاع العامة في لبنان

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الاوضاع العامة في البلاد.

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