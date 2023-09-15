طوافة للجيش تعمل على اطفاء حريق حرار وقبعيت

أعلن فريق المستجيب الأول التابع لاتحاد بلديات جرد القيطع أن طوافة للجيش تعمل الآن على اطفاء حريق حرار وقبعيت. هذا، ويتم تسهيل عملية نقل المياه والصهاريج من قبل الفرق المستجيبة والدفاع المدني والصليب الاحمر والجيش وأهالي البلدة .

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