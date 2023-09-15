"النشرة": فريق من اليونيفيل جال للمرة الثانية هذا اليوم على طول الخط الأزرق في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة"، بأن "فريقا من ضباط اليونيفيل جال للمرة الثانية هذا اليوم على طول الخط الأزرق في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلال العديسة بسطرة بركة بعثائيل، وصولا حتى المنحدرات الشرقية لمرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا"، لافتا الى انه "يستقل الوفد مروحية تابعة لليونيفيل حيث نفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق هذا الخط على علو منخفض وخاصة فوق محور الماري الغجر وروبسات العلم خراج كفرشوبا".

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