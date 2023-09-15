الراعي وصل إلى أستراليا في زيارة تشمل سيدني وملبورن

وصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى استراليا، في زيارة تشمل سيدني وملبورن، وتستمر حتى الرابع والعشرين من ايلول الجاري.
ورافق البطريرك الراعي المطران بولس الصياح ومدير مكتب الاعلام والبرتوكول في الصرح البطريركي وليد غياض.
وكان في استقبال البطريرك الراعي في مطار ملبورن الدولي راعي الابرشية المارونية في استراليا ونيوزلندا المطران انطوان شربل طربيه.
وقد فتح صالون الشرف لاستقبال البطريرك الراعي، كما رافقه عدد من المسؤولين في البوليس الفيديرالي وبوليس ولاية فيكتوريا.
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