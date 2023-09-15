سوليفان رحّب بوصول وفد "أنصار الله" إلى الرياض: فخورون بدعمنا الدبلوماسي لجهود السلام

لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان إلى أنّ بلاده ترحّب "بوصول وفد حوثي (حركة أنصار الله اليمنية) رفيع إلى الرياض، في أول زيارة رسمية منذ بدء الحرب في اليمن".

وأعرب عن فخر بلاده بالدعم الدبلوماسي "لجهود السلام بالتنسيق مع الجهات اليمنية والأمم المتحدة".

وذكر مسؤولو "أنصار الله" في وقت سابق، أنهم يأملون في "تجاوز التحديات" خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين في الرياض تتعلق بإنهاء حرب اليمن، في زيارة علنية هي الاولى منذ بداية التدخل العسكري السعودي في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت السعودية أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس أنّها تستضيف وفدًا حوثيًا لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب.