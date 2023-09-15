الداخلية البريطانية اعلنت إدراج "فاغنر" الروسية على قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إدراج شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة على قائمة "المنظمات الإرهابية".
واكدت في بيان، أنه "تم إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 ايلول الجاري".
واوضحت انه "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور، وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاغنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما قد ترفق بغرامة مالية".
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