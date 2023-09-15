شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| قطار منفجر ينفث مواد سامة في ولاية نبراسكا الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفث قطار في ولاية نبراسكا الأمريكية، مواد سامة، بعدما انفجرت عرباته، ما دفع السلطات إلى طلب إخلاء المنطقة التي تبعد حتى 4 أميال (6.4 كلم) من موقع الانفجار.

وأظهرت لقطات فيديو تصاعد أعمدة الدخان الأبيض من عربات القطار في منطقة نورث بلات في نبراسكا. وقالت تقارير محلية: إن القطار كان يحمل مواد كيميائية سامة.

وانتشرت فرق إنقاذ وأخرى متخصصة في معالجة المواد السامة بالمكان، خاصة أن حاوية واحدة انفجرت كانت تحتوي على حمض بيركلوريك، وهو عديم اللون، ويعد مكوناً أساسياً في وقود الصواريخ.

وذكرت تقارير محلية أن المسؤولين في المنطقة يرسلون تنبيهات متكررة إلى السكان، بغية إخلائهم من دائرة نصف قطرها 4 أميال.

وقالت الشركة المسؤولة عن السكة الحديدية: إنه لم يحدث أي خروج لعربات القطار عن مسارها. وأضافت أن العربات المتضررة كانت متوقفة قبل بضع ساعات من وقوع الحادثة.