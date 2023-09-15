شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد أيام من الزلزال المدمر.. سيول جارفة تجتاح شرقي المغرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اجتاحت سيول جارفة، الجمعة، إقليم ميدلت الواقع شرقي المغرب، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لأعنف زلزال مدمر في تاريخها منذ قرن.

وضربت عواصف قوية مدينة وجدة المغربية، ما أدى لتعطل حركة السير واقتلاع العديد من الأشجار. وظهر في بعض المقاطع السيول وهي تجرف بعض السيارات رغم محاولات أصحابها السيطرة عليها وإخراجها خارج مجرى السيل دون فائدة.

وترك الزلزال الذي ضرب المغرب سكانَ الخليج 365 المتضررة من دون سقوفٍ تُؤويهم، ومن دون مياهٍ أو وسيلة نقل حديثة ما اضطرهم إلى العودة إلى الأساليب القديمة.

وتواصل قوات الدرك المغربية عمليات الإغاثة والإنقاذ في الخليج 365 المنكوبة جراء الزلزال.

ويتم استخدام المروحيات في كثير من عمليات إجلاء المصابين في الخليج 365 الجبلية الوعرة التي يتعذر وصول سيارات الإسعاف إليها.

وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ 60 عاما.