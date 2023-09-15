المعمرون في اليابان يتجاوزون 92 ألف شخص و88% منهم من النساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية اليوم /الجمعة/ أن عدد المعمرين في اليابان يقدر بنحو 92 ألفا و139 شخصا، وتتصدرهم النساء، حيث يمثلن 88.5% من إجمالي المعمرين الذين يتمتعون بأطول متوسط ​​عمر متوقع في العالم.

وذكرت الوزارة اليابانية – وفق ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية – أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر حتى 15 سبتمبر ارتفع بمقدار 1613 مقارنة بالعام السابق، وهو الارتفاع السنوي الـ53 على التوالي.

وكان هناك في المتوسط ​​73.74 من المعمرين لكل 100 ألف شخص في اليابان: أحد أسرع السكان شيخوخة في العالم، وكان أكبر رجل معمر في البلاد هو جيسابورو سونوبي البالغ من العمر 111 عامًا من محافظة تشيبا.

وبلغ إجمالي المعمرات 81589 بزيادة 1428 عن العام السابق، وكانت أكبر امرأة في اليابان هي فوسا تاتسومي البالغة من العمر 116 عامًا من ولاية أوساكا.

وأشارت الوزارة – الشهر الماضي – إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع للمرأة اليابانية بلغ 87.09 سنة عام 2022.. فيما بلغ متوسط ​​عمر الرجال 81.05 سنة.

يذكر أن عدد المعمرين في اليابان بلغ 153 شخصًا عام 1963، عندما تم جمع البيانات لأول مرة.. وفي عام 1998 بلغ العدد 10 آلاف معمر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقدم في الرعاية الطبية والتمريض.