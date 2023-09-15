شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يكشف موقف ساكا من المشاركة في مباراة آرسنال وإيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالكشف موقف بوكايو ساكا لاعب الفريق من المشاركة أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: إنه على ما يرام، لقد تدرب ساكا بشكل طبيعي اليوم، كل لاعب لديه آلام أو مشاكل، وهذا أمر طبيعي في الرياضة، ولكن لا داعي للقلق.

وتابع عن اللاعبين العائدين بعد فترة التوقف الدولي: الأمور جيدة، لقد عادوا جميعًا بشكل جيد وتدربوا جميعًا اليوم.

واستكمل عن توماس بارتي: لا يزال أمامه بضعة أسابيع، لقد تعرض لإصابة عضلية وهو يتحسن بشكل جيد ولكن لا يزال أمامه بضعة أسابيع.

وعن عقد أوديجارد: إنه قائدنا، إنه لاعب هائل بالنسبة لنا، وهو لاعب مهم حقًا بالنسبة لنا الآن وفي المستقبل.

واستكمل: نحن سعداء للغاية بوجوده ونريد الاحتفاظ به هنا لفترة طويلة، أنا متفائل دائمًا ولدينا علاقة جيدة معه ومع وكيل أعماله، هنا كتقارب، وعندما يتم تأكيد ذلك، سنعلن عنه.