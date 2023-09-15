ضو: لن يعود للبنان القدرة على التواصل مع عمقه العربي ما دام المحور الموالي لإيران يسيطر عليه

ركّز النّائب ​مارك ضو​، على أنّ "إنشاء الممرّات ما بين ​الهند​ و​أوروبا​ مرورًا ب​الخليج​ و​إسرائيل​، يعني إزاحة ​لبنان​ عن عمقه العربي اقتصاديًّا. وطريق الحرير من الصين إلى أوروبا تمرّ بتركيا".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "لن يعود للبنان القدرة على التّواصل مع عمقه العربي، ما دام المحور الموالي ل​إيران​ يسيطر على ​سوريا​ ولبنان"، مشدّدًا على أنّ "لإنقاذ الوطن، لا بدّ أن نحقّق الحرّيّة للشّعبين اللّبناني والسّوري من السّياسات الّتي تخدم إيران بدماء اللّبنانيّين والسّوريّين".